«Снимите немедленно этот ужас!»: жителей Башкирии напугал жуткий билборд
Молодую маму из Бирска напугал жуткий билборд, расположенный вдоль дороги. На баннере свои услуги рекламирует сеть магазинов, занимающаяся продажей отопительного оборудования. Фотографии рекламного баннера были опубликованы в соцсети.
С виду кажется, что плакат ничем не выделяется на фоне остальных: предложение о выгодном приобретении и изображение мужчины в роли рабочего. Однако стоит опустить глаза, и становится не по себе.
В левом нижнем углу создатели рекламы решили прикрепить настоящий манекен, который буквально пробивает головой конструкцию билборда. От фигуры в спецовке исходит диалоговое облако, на котором написано «Хочу дешевле!». Сложно предположить, что именно этим хотели изобразить дизайнеры – возможно, жадного до дешевых покупок потребителя. Так или иначе, их главная цель была достигнута – реклама действительно привлекла к себе внимание.
фото: vk.com
Женщина, разместившая пост со снимками в социальной сети, возмущалась и требовала у руководства сети магазинов убрать эту «ужасную, безобразную рекламу, пугающую молодых мам с маленькими детьми».
– Когда я первый раз фото увидела, я подумала, что мужик там. А если ли бы в реальности увидела в темное время суток, то и в МЧС хватило бы ума позвонить...Тут не то что у ребенка, у взрослого глаз задергается, – прокомментировала публикацию одна из подписчиц.
Как оказалось, не все были солидарны с обеспокоенной жительницей Бирска. Многие отметили, что идея вполне оригинальна, а другие даже попросили не снимать баннер до тех пор, пока сами в живую не увидят креатив местных дизайнеров.
ИСТОЧНИК KP.RU