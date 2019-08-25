«Снимите немедленно этот ужас!»: жителей Башкирии напугал жуткий билборд

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-25T13:20:53+03:00

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Молодую маму из Бирска напугал жуткий билборд, расположенный вдоль дороги. На баннере свои услуги рекламирует сеть магазинов, занимающаяся продажей отопительного оборудования. Фотографии рекламного баннера были опубликованы в соцсети.

С виду кажется, что плакат ничем не выделяется на фоне остальных: предложение о выгодном приобретении и изображение мужчины в роли рабочего. Однако стоит опустить глаза, и становится не по себе.

В левом нижнем углу создатели рекламы решили прикрепить настоящий манекен, который буквально пробивает головой конструкцию билборда. От фигуры в спецовке исходит диалоговое облако, на котором написано «Хочу дешевле!». Сложно предположить, что именно этим хотели изобразить дизайнеры – возможно, жадного до дешевых покупок потребителя. Так или иначе, их главная цель была достигнута – реклама действительно привлекла к себе внимание.

фото: vk.com

Женщина, разместившая пост со снимками в социальной сети, возмущалась и требовала у руководства сети магазинов убрать эту «ужасную, безобразную рекламу, пугающую молодых мам с маленькими детьми».

– Когда я первый раз фото увидела, я подумала, что мужик там. А если ли бы в реальности увидела в темное время суток, то и в МЧС хватило бы ума позвонить...Тут не то что у ребенка, у взрослого глаз задергается, – прокомментировала публикацию одна из подписчиц.

Как оказалось, не все были солидарны с обеспокоенной жительницей Бирска. Многие отметили, что идея вполне оригинальна, а другие даже попросили не снимать баннер до тех пор, пока сами в живую не увидят креатив местных дизайнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU