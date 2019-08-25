В Уфе пропала женщина, страдающая потерей памяти

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-25T12:26:35+03:00

61-летняя Зифа Ильбакова ушла из дома и не вернулась

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В Уфе волонтеры ищут 61-летнюю Зифу Ильбакову. Женщина ушла из дома вчера, 24 августа, но обратно так и не вернулась. Ориентировку на пропавшую в соцсетях распространяют активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В сообщении отмечается, что уфимка страдает потерей памяти и может находиться в любом из районов города. Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы: рост – 158 см, худощавое телосложение, черные короткие волосы, карие глаза. Зифа была одета в коричневое платье с поясом, белые носки и бежевые балетки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Зифы Ильбаковой, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU