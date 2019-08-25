2019-08-25T12:03:46+03:00
Общество

В Уфе вор-домушник украл драгоценности и «расплатился» с хозяином купюрой банка приколов

Следователи возбудили уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Вор проник в жилище путем отжатия пластикового окнаВор проник в жилище путем отжатия пластикового окнаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Курьезное преступление произошло на днях в Уфе. Неизвестный украл из частного дома драгоценности, а в качестве компенсации оставил хозяину купюру банка приколов.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, с заявлением в полицию обратился 54-летний уфимец. Он заявил, что из его дома в Кировском районе были украдены ювелирные изделия.

Все случилось во время его недельного отсутствия. В том месте, где раньше лежали драгоценности, мужчина увидел только пятитысячную купюру банка приколов. По всей видимости, воришка таким образом решил подколоть свою жертву.

Криминалисты установили, что преступник смог проникнуть в здание путем отжатия пластикового окна. Правоохранители изъяли с места десятки следов рук, три следа обуви и ту самую купюру – возможно, на ней тоже остались какие-нибудь отпечатки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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