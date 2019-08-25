Прокуратура проверит случай с уфимкой, которую выгнали из маршрутки с собакой-поводырем

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-25T10:27:09+03:00

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Инцидентом с незрячей уфимкой Ксенией Минелбаевой, которую не пустили в маршрутку с собакой-поводырем, заинтересовалась региональная прокуратура. Соответствующая информация появилась на сайте надзорного ведомства.

Согласно сообщению, будет проведена всесторонняя проверка соблюдения законодательства о защите инвалида по зрению и дана оценка действиям перевозчика.

Напомним, 23 августа водитель автобуса, следовавшего по маршруту №269, наотрез отказался везти женщину, которая зашла в салон с собакой-поводырем. Мужчина накричал на инвалида и потребовал выйти из автобуса. Тогда Ксения пригрозила шоферу, что обратится в прокуратуру за защитой своих прав. Впрочем, история стала настолько громкой, что уфимке не пришлось ничего делать.

Случай уже успели прокомментировать представители госкомтранса. Владелец 269-го маршрута принес извинения женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU