2019-08-25T09:39:00+03:00
Общество

В центре Уфы появилась живая скульптура для поцелуев

Такой же объект вскоре появится в итальянском Турине
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Накануне в центре Уфе открылся любопытный объект – живая скульптура «Поцелуй». Она представляет из себя отлитые следы целующейся пары. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы Башкирии.

Влюбленные горожане смогут встать на следы и сфотографироваться. Идея памятника, расположенного на площадке городского центра «Арт-Квадрат», принадлежит Андрею Панову.

Уфа стала первым городом, где состоялось открытие «Поцелуя». Такая же скульптура появилась и в Санкт-Петербурге, а в октябре откроется в итальянском Турине. В дальнейшем географию памятника планируют расширить как в самой стране, так и за её пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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