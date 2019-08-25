В центре Уфы появилась живая скульптура для поцелуев
Накануне в центре Уфе открылся любопытный объект – живая скульптура «Поцелуй». Она представляет из себя отлитые следы целующейся пары. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы Башкирии.
Влюбленные горожане смогут встать на следы и сфотографироваться. Идея памятника, расположенного на площадке городского центра «Арт-Квадрат», принадлежит Андрею Панову.
Уфа стала первым городом, где состоялось открытие «Поцелуя». Такая же скульптура появилась и в Санкт-Петербурге, а в октябре откроется в итальянском Турине. В дальнейшем географию памятника планируют расширить как в самой стране, так и за её пределами.
ИСТОЧНИК KP.RU