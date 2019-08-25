2019-08-25T08:01:12+03:00
Общество

«Укорачивают срок службы дома!»: уфимцев возмутил плакат с обращением к должникам

Коммунальщики продолжают вывешивать баннеры на жилых домах
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: vk.comфото: vk.com
Изменить размер текста:

На очередном жилом доме в Уфе появился красный плакат, вывешенный представителями ЖЭУ, с упреком в сторону должников. Теперь коммунальщики обвиняют злостных неплательщиков в том, что они «укорачивают срок службы дома» и просят подумать о соседях.

Пост с фотографией, на которой изображен баннер, был опубликован жильцом «украшенного» дома в сообществе соцсети. Автору публикации подобные меры борьбы с должниками явно не пришлись по душе.

– Повесить бы огромные плакаты еще с должниками по кредитам, по ипотекам, по школам за «классные» и питание, повесить список алиментщиков и алкашей! Они ведь тоже "укорачивают"! Места хватит на фасадах? – задается он вопросом.

Разумеется, запись не осталась без внимания подписчиков группы. Один из них отметил, что не видит в плакате ничего предосудительного. Но было и другое мнение, согласно которому заниматься недобросовестными жильцами нужно соответствующим инстанциям.

– Это конфиденциальная информация, и огласки не должно быть! Мы платим налоги, и существует суд и приставы – так пусть работают. Позорить на весь дом соседей – это неприлично. – считает пользователь.

Напомним, в прошлом месяце уфимских должников таким же способом заклеймили иждивенцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодая девушка погибла в ДТП на трассе в Башкирии
Прокуратура проверит случай с уфимкой, которую выгнали из маршрутки с собакой-поводырем
В центре Уфы появилась живая скульптура для поцелуев
Под Уфой женщина на легковушке насмерть сбила человека и вылетела в кювет
На следующей неделе десятки домов в Уфе останутся без воды
Власти лично принесут извинения уфимке, которую не пустили в автобус с собакой-поводырем
В Башкирии ожидается резкая перемена погоды
«Уфа» нанесла «Зениту» первое поражение в сезоне
Фестиваль «Молочная страна» в Уфе посетил Радий Хабиров
Мать весь день просидела с телом ребенка в руках: в Уфе погиб семилетний ребенок
В Уфе десятки домов почти на неделю останутся без электричества
Юные артисты из Уфы сыграли спектакль в Санкт-Петербурге
В жуткой аварии на трассе в Башкирии погибла молодая семья
Башкирские танцовщики выступят на Фестивале российской культуры в Каннах
«Лужа крови и из головы хлещет как из крана»: житель Башкирии едва не погиб из-за свалки строительного мусора
«Кричал на весь автобус, чтобы я показала ему документы»: жительницу Уфы не пустили в маршрутку с собакой поводырем
В Башкирии лоб в лоб столкнулись легковушка и мотоцикл, есть пострадавший
В Башкирии у десятков людей выявили опасный вирус
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии на выходных
Житель Башкирии купил копеечный лотерейный билет и стал миллионером
«Может, криминал»: родные о попытке неизвестных раскопать могилу покойного в Уфе
Житель Башкирии набросился на свою молодую жену - женщина с травмами в больнице
Давка в детской поликлинике в Башкирии едва не привела к драке
Преподаватель вуза в Уфе пойдет под суд за взятку
В Уфе снесли незаконное кафе
В поле в Башкирии из-за проблем в противопожарной системе сел вертолет