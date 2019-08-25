«Укорачивают срок службы дома!»: уфимцев возмутил плакат с обращением к должникам

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-25T08:01:12+03:00

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На очередном жилом доме в Уфе появился красный плакат, вывешенный представителями ЖЭУ, с упреком в сторону должников. Теперь коммунальщики обвиняют злостных неплательщиков в том, что они «укорачивают срок службы дома» и просят подумать о соседях.

Пост с фотографией, на которой изображен баннер, был опубликован жильцом «украшенного» дома в сообществе соцсети. Автору публикации подобные меры борьбы с должниками явно не пришлись по душе.

– Повесить бы огромные плакаты еще с должниками по кредитам, по ипотекам, по школам за «классные» и питание, повесить список алиментщиков и алкашей! Они ведь тоже "укорачивают"! Места хватит на фасадах? – задается он вопросом.

Разумеется, запись не осталась без внимания подписчиков группы. Один из них отметил, что не видит в плакате ничего предосудительного. Но было и другое мнение, согласно которому заниматься недобросовестными жильцами нужно соответствующим инстанциям.

– Это конфиденциальная информация, и огласки не должно быть! Мы платим налоги, и существует суд и приставы – так пусть работают. Позорить на весь дом соседей – это неприлично. – считает пользователь.

Напомним, в прошлом месяце уфимских должников таким же способом заклеймили иждивенцами.

ИСТОЧНИК KP.RU