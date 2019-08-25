2019-08-25T07:10:06+03:00
Общество

На следующей неделе десятки домов в Уфе останутся без воды

Водоснабжение отключат в пяти районах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Воду отключат на деньВоду отключат на деньФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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МУП «Уфаводоканал» опубликовал график планового отключения холодного и горячего водоснабжения на следующей неделе.

По всему городу с 26 по 30 августа будут проводиться ремонтные работы: замены труб и участков водопровода. В связи с этим без воды останутся десятки домов в пяти районах, среди которых Калининский, Кировский, Демский, Октябрьский и Советский. Впрочем, долго терпеть лишения уфимцам не придется - в большинстве случаев водоснабжение перекроют всего лишь на день, с 10-11:00 до 18-20:00.

С полным графиком можно ознакомиться на сайте «Уфаводоканала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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