На следующей неделе десятки домов в Уфе останутся без воды

СЕГОДНЯ 07:10 2019-08-25T07:10:06+03:00

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МУП «Уфаводоканал» опубликовал график планового отключения холодного и горячего водоснабжения на следующей неделе.

По всему городу с 26 по 30 августа будут проводиться ремонтные работы: замены труб и участков водопровода. В связи с этим без воды останутся десятки домов в пяти районах, среди которых Калининский, Кировский, Демский, Октябрьский и Советский. Впрочем, долго терпеть лишения уфимцам не придется - в большинстве случаев водоснабжение перекроют всего лишь на день, с 10-11:00 до 18-20:00.

С полным графиком можно ознакомиться на сайте «Уфаводоканала».

ИСТОЧНИК KP.RU