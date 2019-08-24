2019-08-24T20:50:57+03:00
Общество

Власти лично принесут извинения уфимке, которую не пустили в автобус с собакой-поводырем

С водителями маршруток также проведут «инструктаж»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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История с уфимкой Ксенией Минелбаевой, которую водитель маршрутки не пустил в автобус с собакой-поводырем получила продолжение. Сегодня с женщиной встретились башкирские чиновники и «прояснили ситуацию». Замруководителя госкомтранса Башкирии Азат Калимуллин прокомментировал произошедший накануне вопиющий случай нарушения прав инвалида по зрению.

- С Ксенией мы сегодня переговорили, прояснили ситуацию и обязательно примем меры. Хочется донести до водителей одну простую, но важную мысль – чтобы в своей работе они не только руководствовались должностными инструкциями, но и по-человечески относились к людям, – сказал замруководителя ведомства.

Владелец маршрута №269 Фанис Батыров также сообщает, что женщине принесены извинения, а с водителями вскоре проведут «дополнительный инструктаж об оказании помощи маломобильным гражданам при посадке и высадке из автобуса».

Напомним, в минувшую пятницу, 23 августа, Ксения Минелбаева не смогла уехать с остановки на автобусе, потому что водитель не пустил ее в салон с собакой поводырем. Он попросту накричал на инвалида и потребовал покинуть автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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