2019-08-24T19:20:10+03:00
Общество

В Башкирии ожидается резкая перемена погоды

Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя лета
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Последняя неделя лета 2019 года в Башкирии будет дождливой. По прогнозам специалистов, резкая смена погоды произойдет уже в предстоящий понедельник, 26 августа.

По данным синоптиков, в первый рабочий день следующей недели температура воздуха днем не поднимется выше +15 градусов Цельсия. Практически весь день будут лить дожди и поднимется сильный ветер – до 16 метров в секунду.

Последующие дни недели также не порадуют жителей республики – вплоть до воскресенья, 1 сентября, в Башкирии ожидается пасмурная погода, дожди и резкое похолодание. По ночам температура воздуха будет опускаться до +8, +6 градусов Цельсия. Днем воздух будет прогреваться до +16 градусов, но не более.

ИСТОЧНИК KP.RU

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