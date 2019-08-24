В Башкирии ожидается резкая перемена погоды
Последняя неделя лета 2019 года в Башкирии будет дождливой. По прогнозам специалистов, резкая смена погоды произойдет уже в предстоящий понедельник, 26 августа.
По данным синоптиков, в первый рабочий день следующей недели температура воздуха днем не поднимется выше +15 градусов Цельсия. Практически весь день будут лить дожди и поднимется сильный ветер – до 16 метров в секунду.
Последующие дни недели также не порадуют жителей республики – вплоть до воскресенья, 1 сентября, в Башкирии ожидается пасмурная погода, дожди и резкое похолодание. По ночам температура воздуха будет опускаться до +8, +6 градусов Цельсия. Днем воздух будет прогреваться до +16 градусов, но не более.
ИСТОЧНИК KP.RU