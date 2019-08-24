2019-08-24T18:47:40+03:00
Спорт

«Уфа» нанесла «Зениту» первое поражение в сезоне

Уфимские футболисты сотворили настоящую сенсацию
Павел КРАЙНОВ
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Уфимские футболисты одержали волевую победу над чемпионом России по футболуУфимские футболисты одержали волевую победу над чемпионом России по футболуФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 24 августа, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоялся матч 7 тура Российской Премьер-Лиги. Футбольная «Уфа» принимала на своем поле действующего чемпиона России санкт-петербургский «Зенит». Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 1:0.

В концовке второго тайма единственный гол в ворота голкипера сине-бело-голубых забил полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. Он отправил мяч в сетку на 79-й минуте после голевой передачи нападающего «горожан» Ловро Бизяка.

Главный арбитр матча добавил к основному времени 5 минут, но этого «Зениту» не хватило. Как итог – 1:0 в пользу «Уфы» и первая победа башкирского клуба в противостоянии с титулованной командой из Санкт-Петербурга.

Следующий матч подопечные Вадима Евсеева проведут 31 августа на домашнем поле. Соперником сегодняшних победителей станет ФК «Оренбург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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