Мать весь день просидела с телом ребенка в руках: в Уфе погиб семилетний ребенок

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-24T19:08:42+03:00

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В минувшую пятницу в одной из квартир в многоэтажном доме в Уфе произошла трагедия: по неизвестной пока причине погиб семилетний ребенок. Настоящее горе для родителей произошло в доме по улице Дуванский бульвар, сообщает издание UFA1.RU со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По словам собеседника издания, мама ребенка была настолько шокирована произошедшим, что до самого вечера сидела в обнимку с бездыханным телом. По предварительным данным страшное произошло около 11 часов утра, а экстренные службы родственники вызвали лишь вечером, когда пришли домой.

Сейчас по факту смерти ребенка сотрудники следкома по Башкирии проводят доследственную проверку, сообщает UFA1.RU.

ИСТОЧНИК KP.RU