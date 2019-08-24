В Уфе десятки домов почти на неделю останутся без электричества

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-24T16:36:40+03:00

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В начале следующей недели десятки домов в башкирской столице временно останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

По данным городской администрации, с понедельника, 26 августа, до пятницы, 30 августа, электричество отключат в частном секторе в южной части башкирской столицы. Из-за ремонта сетей электроэнергию будут отключать ежедневно на 4 часа - в любой момент с 09:00 до 17:00 Под отключение попадают дома по адресам: Абаканская, 12а, Усольская, 7-9, Абаканская, 1-17, 2-12, Некрасова, 1-43, 2-42, Нечева, 7-11, 2-12, Нагорная, 3-33, 24-36, Авиаторская, 7-21а, 10-18/1, пер. Абаканский, 4-16, 11-17, Пулеметная, 1-11, 4-20, Павловская, 6, 7, Софьи Перовской, 22а, 22.

Уфимская мэрия и УГЭС ООО «Башкирэнерго» приносят извинения горожанам за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU