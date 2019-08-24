2019-08-24T16:06:57+03:00
Звезды

Юные артисты из Уфы сыграли спектакль в Санкт-Петербурге

Новую постановку студии «Оперение/ХАХАЧУ», предъпремьерный показа которой прошел на берегах Невы, в башкирской столице можно будет увидеть 1 сентября.
Мила КИЯН
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Юные воспитанники уфимской студии творческого развития Констанина Хабенского не впервые играют спекатакли за пределами башкирской столицыЮные воспитанники уфимской студии творческого развития Констанина Хабенского не впервые играют спекатакли за пределами башкирской столицы
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Постановка «В кварталах дальних и печальных», предпремьерный показ которой прошел в минувшую пятницу в Северной столице, объединила в себе произведения таких авторов как: Аркадий Кутилов, Иосиф Бродский, Геннадий Алексеев, Геннадий Шпаликов, Борис Рыжий. Это поэты, отразившие в своих произведениях жизнь россиян в 90-е годы прошлого века.

Спектакль поставлен юными артистами студии творческого развития «Оперение/ХАХАЧУ», основанной Константином Хабенским, по итогам мастер-классов от ведущего театрального хореографа России Николая Реутова. Встречи проходили в рамках проекта «В кварталах дальних и печальных» Ассоциации «Оперение», получившего поддержку фонда президентских грантов.

Уфимская премьера постановки «В кварталах дальних и печальных» состоится 1 сентября в Уфимской детской филармонии (пр. Октября, 33). Начало в 18.00. Вход для зрителей в этот день будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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