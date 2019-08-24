Юные артисты из Уфы сыграли спектакль в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-24T16:06:57+03:00

Новую постановку студии «Оперение/ХАХАЧУ», предъпремьерный показа которой прошел на берегах Невы, в башкирской столице можно будет увидеть 1 сентября.

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Постановка «В кварталах дальних и печальных», предпремьерный показ которой прошел в минувшую пятницу в Северной столице, объединила в себе произведения таких авторов как: Аркадий Кутилов, Иосиф Бродский, Геннадий Алексеев, Геннадий Шпаликов, Борис Рыжий. Это поэты, отразившие в своих произведениях жизнь россиян в 90-е годы прошлого века.

Спектакль поставлен юными артистами студии творческого развития «Оперение/ХАХАЧУ», основанной Константином Хабенским, по итогам мастер-классов от ведущего театрального хореографа России Николая Реутова. Встречи проходили в рамках проекта «В кварталах дальних и печальных» Ассоциации «Оперение», получившего поддержку фонда президентских грантов.

Уфимская премьера постановки «В кварталах дальних и печальных» состоится 1 сентября в Уфимской детской филармонии (пр. Октября, 33). Начало в 18.00. Вход для зрителей в этот день будет свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU