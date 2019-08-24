Юные артисты из Уфы сыграли спектакль в Санкт-Петербурге
Постановка «В кварталах дальних и печальных», предпремьерный показ которой прошел в минувшую пятницу в Северной столице, объединила в себе произведения таких авторов как: Аркадий Кутилов, Иосиф Бродский, Геннадий Алексеев, Геннадий Шпаликов, Борис Рыжий. Это поэты, отразившие в своих произведениях жизнь россиян в 90-е годы прошлого века.
Спектакль поставлен юными артистами студии творческого развития «Оперение/ХАХАЧУ», основанной Константином Хабенским, по итогам мастер-классов от ведущего театрального хореографа России Николая Реутова. Встречи проходили в рамках проекта «В кварталах дальних и печальных» Ассоциации «Оперение», получившего поддержку фонда президентских грантов.
Уфимская премьера постановки «В кварталах дальних и печальных» состоится 1 сентября в Уфимской детской филармонии (пр. Октября, 33). Начало в 18.00. Вход для зрителей в этот день будет свободным.
ИСТОЧНИК KP.RU