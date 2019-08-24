Башкирские танцовщики выступят на Фестивале российской культуры в Каннах

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-24T15:02:48+03:00

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29 августа башкирские танцовщики покажут спектакль «Баядерка» во французских Каннах в рамках проведения государственного проекта «XXII Фестиваль российской культуры в Каннах». Балет «Баядерка» будет представлен публике во Дворце Фестивалей и Конгрессов (зал Гранд Аудиторим). Балетная труппа Башкирского театра оперы и балета выступит на закрытии фестиваля – вечере, посвященном памяти Рудольфа Нуреева.

Ведущие партии исполнят: заслуженная артистка Башкортостана, лауреат всероссийского и дипломант международного конкурсов Валерия Исаева, лауреат XV Открытого российского конкурса артистов балета им. Е.Максимовой «Арабеск-2018» Софья Гаврюшина, заслуженный артист Башкортостана, лауреат всероссийского конкурс Рустам Исхаков. Балет «Баядерка» выбран не случайно - это один из самых любимых балетов Рудольфа Нуреева, нашего соотечественника, сделавшего первые творческие шаги на уфимской сцене .

«Летающий татарин» - так назвали Нуреева парижские критики, увидев его в блистательное исполнение партии Солора из «Баядерки». Он танцевал эту партию на разных мировых сценах, а в 1992 году в Гранд-опера Рудольф Нуреев завершил свою карьеру собственной постановкой этого балета.

ИСТОЧНИК KP.RU