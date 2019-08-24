2019-08-24T14:06:31+03:00
Происшествия

«Лужа крови и из головы хлещет как из крана»: житель Башкирии едва не погиб из-за свалки строительного мусора

Соседи винят в произошедшем местную управляющую компанию
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Накануне в одном из дворов по улице Суханова в Стерлитамаке произошло ЧП: пожилой мужчина вышел на улицу подышать воздухом и внезапно упал как подкошенный – у него начался приступ эпилепсии. По несчастью, прямо на крыльце многоэтажки оказалась свалка строительного мусора, а в этой куче лежала доска с гвоздем. На нее то и наткнулся инвалид.

- Он упал как столб и удалился головой, пока я подбежала возле него лужа крови и из головы хлещет как из крана с соседками сразу оказали первую помощь и вызвали скорую. Пока ждали скорую начали выяснять от чего так много крови!? Он упал на доску с гвоздём! – рассказала в одном из местных сообществ в соцсетях соседка мужчины.

По словам женщины, которая помогла инвалиду, свалку в этом месте сделали сотрудники управляющей компании. В подъезде идет ремонт и строительный мусор выбрасывается прямо на крыльце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные артисты из Уфы сыграли спектакль в Санкт-Петербурге
В жуткой аварии на трассе в Башкирии погибла молодая семья
Башкирские танцовщики выступят на Фестивале российской культуры в Каннах
«Кричал на весь автобус, чтобы я показала ему документы»: жительницу Уфы не пустили в маршрутку с собакой поводырем
В Башкирии лоб в лоб столкнулись легковушка и мотоцикл, есть пострадавший
В Башкирии у десятков людей выявили опасный вирус
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии на выходных
Житель Башкирии купил копеечный лотерейный билет и стал миллионером
«Может, криминал»: родные о попытке неизвестных раскопать могилу покойного в Уфе
Житель Башкирии набросился на свою молодую жену - женщина с травмами в больнице
Давка в детской поликлинике в Башкирии едва не привела к драке
Преподаватель вуза в Уфе пойдет под суд за взятку
В Уфе снесли незаконное кафе
В поле в Башкирии из-за проблем в противопожарной системе сел вертолет