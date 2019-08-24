«Лужа крови и из головы хлещет как из крана»: житель Башкирии едва не погиб из-за свалки строительного мусора

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-24T14:06:31+03:00

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Накануне в одном из дворов по улице Суханова в Стерлитамаке произошло ЧП: пожилой мужчина вышел на улицу подышать воздухом и внезапно упал как подкошенный – у него начался приступ эпилепсии. По несчастью, прямо на крыльце многоэтажки оказалась свалка строительного мусора, а в этой куче лежала доска с гвоздем. На нее то и наткнулся инвалид.

- Он упал как столб и удалился головой, пока я подбежала возле него лужа крови и из головы хлещет как из крана с соседками сразу оказали первую помощь и вызвали скорую. Пока ждали скорую начали выяснять от чего так много крови!? Он упал на доску с гвоздём! – рассказала в одном из местных сообществ в соцсетях соседка мужчины.

По словам женщины, которая помогла инвалиду, свалку в этом месте сделали сотрудники управляющей компании. В подъезде идет ремонт и строительный мусор выбрасывается прямо на крыльце.

ИСТОЧНИК KP.RU