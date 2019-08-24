В Башкирии лоб в лоб столкнулись легковушка и мотоцикл, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-24T11:03:15+03:00

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В минувшую пятницу, 23 августа, в Мелеузе, напротив дома №9 по улице Сельскохозяйственной произошло ДТП с участием легковушки и спортивного мотоцикла. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, на дороге лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2111 и мотоцикл «Yamaha». В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта, 29-летний житель Салавата. С различными травмами его доставили в ближайшую больницу.

По данным дорожной полиции в республике за прошедшие сутки было зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых пострадали 17 человек. Как отметили в ведомстве, сотрудники ГИБДД по Башкирии задержали 33 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU