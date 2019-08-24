2019-08-24T10:10:26+03:00
Общество

Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии на выходных

Синоптики представили очередной уточненный прогноз
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

В ближайшие два дня, субботу и воскресенье, сохранится относительно теплая и периодически солнечная погода. Специалисты Башгидрометцентра прогнозируют лишь кратковременные дожди. Сегодня, 24 августа, в Башкирии ожидается переменный и порывистый ветер. Температура воздуха днем составит +24, +29 градусов Цельсия.

В предстоящее воскресенье, 25 августа, также местами пройдут кратковременные дожди, но большую часть дня будет солнечно. Ветер будет слабый, юго-западный, временами с переходом на северный. Температура воздуха ночью +10 до +15°, днем от +20 до +25°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24