Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии на выходных

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-24T10:10:26+03:00

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В ближайшие два дня, субботу и воскресенье, сохранится относительно теплая и периодически солнечная погода. Специалисты Башгидрометцентра прогнозируют лишь кратковременные дожди. Сегодня, 24 августа, в Башкирии ожидается переменный и порывистый ветер. Температура воздуха днем составит +24, +29 градусов Цельсия.

В предстоящее воскресенье, 25 августа, также местами пройдут кратковременные дожди, но большую часть дня будет солнечно. Ветер будет слабый, юго-западный, временами с переходом на северный. Температура воздуха ночью +10 до +15°, днем от +20 до +25°.

ИСТОЧНИК KP.RU