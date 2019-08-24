«Может, криминал»: родные о попытке неизвестных раскопать могилу покойного в Уфе

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-24T08:36:24+03:00

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На днях жителей деревни Мударисово под Уфой поверг в шок вопиющий случай: неизвестные ночью раскопали могилу на местном кладбище. По всей видимости их кто-то спугнул прямо посреди занятия, потому как свое грязное дело они не закончили. Смотритель кладбища Адгам Асадуллин обнаружил раскопанную могилу рано утром и тут же связался с родственниками покойного и вызвал полицию.

По его словам, все это не похоже на обычный вандализм, а напоминает тщательно спланированное преступление. Злоумышленники вошли на кладбище не с главного входа, а сняли часть забора и вырубили кустарники, чтобы удобнее было отступать.

- Если бы ограду увезли, памятник – на металлолом. А там все рядом лежало. Мне кажется, не воры это, - рассказала корреспондентам ГТРК «Башкортостан» местная жительница Альфира Салимьянова.

Родственники покойного некоторое время хранили молчание. Лишь недавно родной брат прокомментировали ситуацию. Он считает, что могилу брата раскопали, чтобы скрыть следы другого преступления.

- Может криминал, хотели закопать кого-то. С дорогой рядом, а больше не знаю, - заявил мужчина.

Сейчас злоумышленников разыскивают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU