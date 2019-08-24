2019-08-24T08:36:24+03:00
Общество

«Может, криминал»: родные о попытке неизвестных раскопать могилу покойного в Уфе

Смотритель кладбища уверен, что это было спланированное преступление
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: скриншот сюжета ГТРК «Башкортостан»Фото: скриншот сюжета ГТРК «Башкортостан»
Изменить размер текста:

На днях жителей деревни Мударисово под Уфой поверг в шок вопиющий случай: неизвестные ночью раскопали могилу на местном кладбище. По всей видимости их кто-то спугнул прямо посреди занятия, потому как свое грязное дело они не закончили. Смотритель кладбища Адгам Асадуллин обнаружил раскопанную могилу рано утром и тут же связался с родственниками покойного и вызвал полицию.

По его словам, все это не похоже на обычный вандализм, а напоминает тщательно спланированное преступление. Злоумышленники вошли на кладбище не с главного входа, а сняли часть забора и вырубили кустарники, чтобы удобнее было отступать.

- Если бы ограду увезли, памятник – на металлолом. А там все рядом лежало. Мне кажется, не воры это, - рассказала корреспондентам ГТРК «Башкортостан» местная жительница Альфира Салимьянова.

Родственники покойного некоторое время хранили молчание. Лишь недавно родной брат прокомментировали ситуацию. Он считает, что могилу брата раскопали, чтобы скрыть следы другого преступления.

- Может криминал, хотели закопать кого-то. С дорогой рядом, а больше не знаю, - заявил мужчина.

Сейчас злоумышленников разыскивают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии набросился на свою молодую жену - женщина с травмами в больнице
Давка в детской поликлинике в Башкирии едва не привела к драке
Преподаватель вуза в Уфе пойдет под суд за взятку
В Уфе снесли незаконное кафе
В поле в Башкирии из-за проблем в противопожарной системе сел вертолет
Молодоженов из Уфы со свадьбой неожиданно поздравил глава Башкирии
Трещины в стенах и фонтан из унитаза: уфимцы живут в разваливающемся доме
Жители Уфы продолжают рыбачить на опасном пруду, где мужчина погиб от удара током
Хэдлайнером опен-эйра "День 1000 музыкантов" в Уфе станет группа "Ногу свело"
В Уфе из-за фестиваля перекроют две центральные улицы
Хабирова тронула записка, которую он получил от жительницы Башкирии
Мошенники из Башкирии заработали на доверчивых людях более 50 млн рублей
Стала известна личность 5-летней девочки из Башкирии, которую насмерть придавило шкафом
«Мимо полиции ходил, никто его не замечал»: сестра найденного уфимца поделилась подробностями поисков
В Уфе началось строительство крупнейшего в России Центра спортивной борьбы
В Башкирии больной туберкулезом мужчина набросился и изнасиловал 81-летнюю бабушку
Экс-глава Минэкономразвития Башкирии возглавил УГАТУ
Чтобы улететь на отдых, жителю Башкирии пришлось выплатить 700 тысяч рублей
В Уфе на несколько дней перекроют улицу Губайдуллина
Житель Башкирии поздней ночью ушел из дома и не вернулся
В Башкирии из-за печки загорелась баня
День болельщика «Салавата Юлаева» собрал 42 тысячи человек
Обвинившая начальников в изнасиловании экс-дознавательница из Уфы вышла на новую работу
Почему приходят платежки с неправильными суммами? БашРТС ответили на вопросы наших читателей
В Башкирии на проселочной дороге погиб тракторист