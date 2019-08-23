2019-08-23T19:37:26+03:00
Происшествия

В поле в Башкирии из-за проблем в противопожарной системе сел вертолет

К счастью, никто не пострадал
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: "Зианчуринские зори"Фото: "Зианчуринские зори"
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В Зианчуринском районе Башкирии сегодня, 23 августа, неожиданно сел вертолет ВВС России. Как сообщают местные паблики, он приземлился в поле возле деревни Ибраево. Оказалось, причиной посадки стал сигнал о возгорании на борту.

- 23 августа 2019 года при выполнении планового полета на вертолете Ми-24п вертолетного полка, дислоцированного в Челябинской области, сработал датчик противопожарной системы воздушного судна. Экипаж вертолета произвел штатную посадку, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Пилоты, к счастью, не пострадали. Местные жители проявили радушие и накормили нежданных гостей, а те взамен устроили небольшую экскурсию для ребятишек.

По данным ЦВО, внешний осмотр и комплексная проверка всех систем не выявили следов возгорания. Как только вертолет будет готов к повторному вылету, экипаж продолжит выполнение задания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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