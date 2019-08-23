В Уфе снесли незаконное кафе

СЕГОДНЯ 19:10 2019-08-23T19:10:57+03:00

Оно стало одним из 5 объектов, которые власти ликвидировали за два дня

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Пять незаконных торговых точек снесли в Кировском районе Уфы за последние два дня.

Самая крупная из них - кафе, располагавшееся на пересечении улиц Гоголя и Свердлова. В мэрии Уфы рассказали, что у владельца объекта не было необходимых документов для работы и по решению суда кафе демонтировали.

Власти намерены и дальше бороться с несанкционированной и стихийной торговлей на улицах города. Жителям Уфы напоминают, что приобретать продукцию в таких местах может быть опасно для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU