Преподаватель вуза в Уфе пойдет под суд за взятку
Он зачет пяти студентам экзамен без проверки их знаний
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:
Уголовное дело в отношении 36-летнего доцента УГНТУ вскоре будет передано в суд для рассмотрения. Преподавателя обвиняют в мелком взяточничестве и подлоге.
В прокуратуре Башкирии рассказали, что коллега попросил педагога за 21 тысячу рублей зачесть пяти студентам экзамен по истории без фактической пересдачи. Получив деньги, доцент внес в зачетки ребят соответствующие пометки.
Свою вину в преступлении сотрудник вуза не признал
- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU