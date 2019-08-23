2019-08-23T19:58:02+03:00
Общество

Преподаватель вуза в Уфе пойдет под суд за взятку

Он зачет пяти студентам экзамен без проверки их знаний
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Уголовное дело в отношении 36-летнего доцента УГНТУ вскоре будет передано в суд для рассмотрения. Преподавателя обвиняют в мелком взяточничестве и подлоге.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что коллега попросил педагога за 21 тысячу рублей зачесть пяти студентам экзамен по истории без фактической пересдачи. Получив деньги, доцент внес в зачетки ребят соответствующие пометки.

Свою вину в преступлении сотрудник вуза не признал

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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