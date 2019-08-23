2019-08-23T16:18:36+03:00
Общество

В Уфе из-за фестиваля перекроют две центральные улицы

Водителям придется потесниться в первый день осени
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Проезд закроют с 18:00 31 августа до 23:00 1 сентябряПроезд закроют с 18:00 31 августа до 23:00 1 сентября
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В Уфе 1 сентября пройдет крупный фестиваль «Мой любимый город». Он будет посвящен 100-летию образования республики Башкортостан. В связи с этим улицу Ленина на один день сделают пешеходной. Там разместят различные зоны активности.

Пресс-служба администрации города предупреждает, что с 18:00 31 августа до 23:00 1 сентября будет ограничено движение транспорта на улице Ленина (на участке от Пушкина до Коммунистической) и улице Октябрьской Революции (на участке от Ленина до Советской).

На указанных участках также изменится схема движения общественного транспорта. Мэрия просит горожан отнестись с пониманием к перекрытию улиц и приносит извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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