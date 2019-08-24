Житель Башкирии набросился на свою молодую жену - женщина с травмами в больнице
В Иглино мужчина пытался зарезать собственную жену. Об этом сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах. Пострадавшая была доставлена в центральную районную больницу вечером 22 августа.
На её теле было множество ранений. 31-летнюю девушку ударили ножом в грудную клетку и живот. Медики обнаружили резаные раны на голове и руке. У пострадавшей также было диагностировано внутрибрюшное кровотечение и шок третьей степени.
Полицейским удалось выяснить, что на девушку напал её 38-летний супруг. Дома его не застали. Возможно, мужчина подался в бега. Сейчас он находится в розыске. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU