2019-08-24T08:19:57+03:00
Происшествия

Житель Башкирии набросился на свою молодую жену - женщина с травмами в больнице

На теле пострадавшей было множество ранений
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина нанес своей супруге несколько ножевых раненийМужчина нанес своей супруге несколько ножевых ранений
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В Иглино мужчина пытался зарезать собственную жену. Об этом сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах. Пострадавшая была доставлена в центральную районную больницу вечером 22 августа.

На её теле было множество ранений. 31-летнюю девушку ударили ножом в грудную клетку и живот. Медики обнаружили резаные раны на голове и руке. У пострадавшей также было диагностировано внутрибрюшное кровотечение и шок третьей степени.

Полицейским удалось выяснить, что на девушку напал её 38-летний супруг. Дома его не застали. Возможно, мужчина подался в бега. Сейчас он находится в розыске. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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