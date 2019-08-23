Хабирова тронула записка, которую он получил от жительницы Башкирии

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-23T16:22:10+03:00

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Врио главы Башкирии на этой неделе старается поддерживать в тонусе свои страницы в социальных сетях. На этот раз Радий Хабиров поделился историей о записке, которую ему вручила незнакомая женщина.

Руководитель региона рассказал, что часто находится в разъездах по республике, и жители периодически передают ему разные документы с просьбами о помощи. Так, в ходе сегодняшней поездки к нему подошла женщина и передала записку, на который был следующий текст на татарском языке: «Сыночек, здоровья. Очень ответственная работа, достигайте успехов. Вы вошли в нашу душу очень близким, своим человеком. Успехов желаем».

фото: vk.com

– На душе стало так тепло, что я снова, уже в который раз осознал смысл того ответственного дела, которым мне выпало в жизни заниматься, – отметил Хабиров.

Он пообещал, что всегда будет носить записку с собой, и выразил уверенность, что она будет давать ему силы.

ИСТОЧНИК KP.RU