2019-08-23T16:22:10+03:00
Общество

Хабирова тронула записка, которую он получил от жительницы Башкирии

Он пообещал носить послание с собой
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Хабирова растрогало посланиеХабирова растрогало посланиеФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Врио главы Башкирии на этой неделе старается поддерживать в тонусе свои страницы в социальных сетях. На этот раз Радий Хабиров поделился историей о записке, которую ему вручила незнакомая женщина.

Руководитель региона рассказал, что часто находится в разъездах по республике, и жители периодически передают ему разные документы с просьбами о помощи. Так, в ходе сегодняшней поездки к нему подошла женщина и передала записку, на который был следующий текст на татарском языке: «Сыночек, здоровья. Очень ответственная работа, достигайте успехов. Вы вошли в нашу душу очень близким, своим человеком. Успехов желаем».

фото: vk.com

фото: vk.com

– На душе стало так тепло, что я снова, уже в который раз осознал смысл того ответственного дела, которым мне выпало в жизни заниматься, – отметил Хабиров.

Он пообещал, что всегда будет носить записку с собой, и выразил уверенность, что она будет давать ему силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хэдлайнером опен-эйра "День 1000 музыкантов" в Уфе станет группа "Ногу свело"
В Уфе из-за фестиваля перекроют две центральные улицы
Мошенники из Башкирии заработали на доверчивых людях более 50 млн рублей
Стала известна личность 5-летней девочки из Башкирии, которую насмерть придавило шкафом
«Мимо полиции ходил, никто его не замечал»: сестра найденного уфимца поделилась подробностями поисков
В Уфе началось строительство крупнейшего в России Центра спортивной борьбы
В Башкирии больной туберкулезом мужчина набросился и изнасиловал 81-летнюю бабушку
Экс-глава Минэкономразвития Башкирии возглавил УГАТУ
Чтобы улететь на отдых, жителю Башкирии пришлось выплатить 700 тысяч рублей
В Уфе на несколько дней перекроют улицу Губайдуллина
Житель Башкирии поздней ночью ушел из дома и не вернулся
В Башкирии из-за печки загорелась баня
День болельщика «Салавата Юлаева» собрал 42 тысячи человек
Обвинившая начальников в изнасиловании экс-дознавательница из Уфы вышла на новую работу
Почему приходят платежки с неправильными суммами? БашРТС ответили на вопросы наших читателей
В Башкирии на проселочной дороге погиб тракторист