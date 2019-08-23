Стала известна личность 5-летней девочки из Башкирии, которую насмерть придавило шкафом
Полина воспитывалась в благополучной семье
Полина играла вместе со своим старшим братом
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В Стерлитамаке 20 августа произошла настоящая трагедия – на 5-летнюю девочку упал шкаф. Она получила тяжелые травмы и скончалась на месте. «КП-Уфа» удалось узнать личность малышки – её зовут Полина. Известно, что она воспитывалась в благополучной семье. В роковой день в квартире находился один из родителей.
Напомним, инцидент случился, когда малышка играла вместе со своим 6-летним братом. Они по очереди залезали на шкаф и прыгали с него на батут. В какой-то момент мебель пошатнулась и рухнула прямо на девочку.
Региональный Следком начал проверку по факту гибели ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU