2019-08-23T14:37:17+03:00
Общество

«Мимо полиции ходил, никто его не замечал»: сестра найденного уфимца поделилась подробностями поисков

Парня нашли в соседнем городе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Дмитрия нашли в БлаговещенскеДмитрия нашли в Благовещенске
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Накануне в Башкирии завершились поиски 28-летнего уфимца. Дмитрий Мохов ушел из дома 25 мая. Сестре мужчина сказал, что поехал на работу в ресторан. После этого он практически три месяца не давал о себе знать. Его искали волонтеры и полицейские. Сегодня утром поисковики сообщили, что мужчину, наконец, вернули домой. Как оказалось, уфимца заметили на улице неравнодушные люди. Причем находился он совсем не в столице Башкирии.

– В Благовещенске люди увидели и позвонили нам, мы приехали и сами его забрали. Мимо полиции ходил. Никто его не замечал, – рассказала сестра Дмитрий Наталья.

К слову, в Благовещенском районе живут родственники Мохова. Не исключено, что он проводил какое-то время у них. По словам сестры, парень утверждает, что ушел из дома из-за денег, которые задолжал своим друзьям.

– Он нам рассказывает, что из-за долгов ушел. Не хотел домой проблемы нести и из-за этого решил уйти из дома, но это, конечно, не правда. Хотя я не могу судить. Я с ним толком не обговаривала еще, – пояснила девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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