Давка в детской поликлинике в Башкирии едва не привела к драке
Плохая организация обслуживания пациентов в одной из детских поликлиник Салавата привела к образованию настоящей давки. Происходящее снял на камеру телефона очевидец.
На кадрах видно толпящихся в коридоре людей, слышны возмущения и детский плач. Посетители отчаянно пытаются договориться о том, кто следующий заходит в кабинет, и в конечном итоге срываются на крик. Позже запись была опубликована в социальных сетях. Автор поста написал целое обращение главе администрации города.
– В данном случае очередь была живая на прививку детей. Люди занимают очередь и уходят по другим кабинетам. По возвращении происходит путаница и скандалы, сегодня практически дошло до драки, – написал Ильгиз Я.
Давка в салаватской больнице//23.08.Владислав КАЗАНЦЕВ
Мужчина предложил способ решения проблемы. По его мнению, нужно ввести талоны с порядковым номером и подписью врача, по которым специалист должен вызывать пациентов.
– В лучшем случае было бы неплохо установить терминалы, – добавил горожанин.
ИСТОЧНИК KP.RU