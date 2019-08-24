2019-08-24T07:03:35+03:00
Общество

Давка в детской поликлинике в Башкирии едва не привела к драке

Жители города обратились к главе администрации
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Плохая организация обслуживания пациентов в одной из детских поликлиник Салавата привела к образованию настоящей давки. Происходящее снял на камеру телефона очевидец.

На кадрах видно толпящихся в коридоре людей, слышны возмущения и детский плач. Посетители отчаянно пытаются договориться о том, кто следующий заходит в кабинет, и в конечном итоге срываются на крик. Позже запись была опубликована в социальных сетях. Автор поста написал целое обращение главе администрации города.

– В данном случае очередь была живая на прививку детей. Люди занимают очередь и уходят по другим кабинетам. По возвращении происходит путаница и скандалы, сегодня практически дошло до драки, – написал Ильгиз Я.

Давка в салаватской больнице//23.08.Владислав КАЗАНЦЕВ

Мужчина предложил способ решения проблемы. По его мнению, нужно ввести талоны с порядковым номером и подписью врача, по которым специалист должен вызывать пациентов.

– В лучшем случае было бы неплохо установить терминалы, – добавил горожанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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