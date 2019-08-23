Экс-глава Минэкономразвития Башкирии возглавил УГАТУ

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-23T12:13:19+03:00

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Исполняющим обязанности ректора Уфимского государственного авиационного университета стал бывший министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков. Соответствующий приказ издал Минобрнауки России 21 августа. К слову, экс-чиновник и сам является выпускником УГАТУ по специальности финансы и кредит. К непосредственной работе он приступит 6 сентября.

Напомним, Сергей Новиков ушел с поста главы регионального министерства экономического развития в апреле. Кресло министра он занимал четыре года. О его отставке объявил лично врио главы Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU