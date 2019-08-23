В Уфе на несколько дней перекроют улицу Губайдуллина
Ограничение будет введено из-за строительства тепловой сети
ufacity.info
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В Уфе движение транспорта по улице Минигали Губайдуллина ограничат на три дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Проезд для автомобилей закроют в районе административного здания №8 с 20 часов вечера 23 августа до 8 часов утра 26 августа.
Местные власти уточнили, что мера введена в связи со строительством тепловой сети для подключения к коммуникациям многоквартирных домов нового ЖК по улице Злобина. Представители Уфимских инженерных сетей приносят извинения за возможные неудобства.
Напомним, в столице Башкирии сейчас перекрыт участок на улице Владивостокской.
ИСТОЧНИК KP.RU