В Уфе на несколько дней перекроют улицу Губайдуллина

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-23T11:25:51+03:00

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В Уфе движение транспорта по улице Минигали Губайдуллина ограничат на три дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Проезд для автомобилей закроют в районе административного здания №8 с 20 часов вечера 23 августа до 8 часов утра 26 августа.

Местные власти уточнили, что мера введена в связи со строительством тепловой сети для подключения к коммуникациям многоквартирных домов нового ЖК по улице Злобина. Представители Уфимских инженерных сетей приносят извинения за возможные неудобства.

Напомним, в столице Башкирии сейчас перекрыт участок на улице Владивостокской.

ИСТОЧНИК KP.RU