Житель Башкирии поздней ночью ушел из дома и не вернулся

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-23T10:43:22+03:00

Мужчина уехал на такси в другое село

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Родственники 42-летнего Вадима Турдагалина заявили о его пропаже. Житель села Инзер ушел из дома в ночь на 19 августа. По предварительной информации, он уехал на такси в село Исмакаево. Родители Вадима сообщили, что он у них не появлялся. Близкие пропавшего обратились к волонтерам поискового отряда. Активисты распространяли ориентировки по социальным сетям.

Приметы: рост – 170 см, карие глаза, черные короткие волосы. Был одет в белую футболку, серые брюки, летние кожаные светло-коричневые туфли, белую бейсболку. Из особых примет отмечается шрам на лбу.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по одному из телефонов: 02 (полиция), 8-927-969-89-19 (дежурный номер РОО «Поиск Детей – Башкортостан), 8-927-941-65-11 (дополнительный номер организации).

ИСТОЧНИК KP.RU