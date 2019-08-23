В Башкирии из-за печки загорелась баня

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-23T10:07:56+03:00

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Сегодня утром в Гафурийском районе вспыхнула баня. Сообщение на пульт диспетчера МЧС поступило в 5:30. На место происшествия в село Красноугольское были направлены силы федеральной противопожарной службы.

Когда спасатели приехали, огнем был поврежден предбанник бревенчатой бани на площади шесть квадратных метров. Горела также кровля и стена хозблока. Пожар удалось подавить уже в 5:36. Открытое горение было ликвидировано спустя четыре минуты. В происшествии обошлось без пострадавших.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что предполагаемая причина пожара – нарушение правил безопасности при использовании печи.

ИСТОЧНИК KP.RU