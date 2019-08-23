День болельщика «Салавата Юлаева» собрал 42 тысячи человек
Праздник прошел под открытым небом
фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
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Вчера вечером, 22 августа, в столице Башкирии состоялся День болельщика «Салавата Юлаева» – #ЗурБайрам. Праздник был организован под открытым небом перед «Уфа-Ареной».
Гости мероприятия общались с хоккеистами - некоторым даже удалось сделать селфи со звездными игроками, получали автографы и посещали различные интерактивные зоны. Помимо этого, на празднике представили новичков команды и форму на грядущий сезон. Для собравшихся на сцене выступил Тима Белорусских – хедлайнер праздника.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт хоккейного клуба, перед главной ледовой ареной республики собралось 42 тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU