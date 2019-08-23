День болельщика «Салавата Юлаева» собрал 42 тысячи человек

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-23T09:27:22+03:00

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Вчера вечером, 22 августа, в столице Башкирии состоялся День болельщика «Салавата Юлаева» – #ЗурБайрам. Праздник был организован под открытым небом перед «Уфа-Ареной».

Гости мероприятия общались с хоккеистами - некоторым даже удалось сделать селфи со звездными игроками, получали автографы и посещали различные интерактивные зоны. Помимо этого, на празднике представили новичков команды и форму на грядущий сезон. Для собравшихся на сцене выступил Тима Белорусских – хедлайнер праздника.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт хоккейного клуба, перед главной ледовой ареной республики собралось 42 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU