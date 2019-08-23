2019-08-23T11:35:35+03:00
Общество

Чтобы улететь на отдых, жителю Башкирии пришлось выплатить 700 тысяч рублей

Мужчину задержали приставы прямо в уфимском аэропорту
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Уклониста по алиментам тормознули в аэропортуУклониста по алиментам тормознули в аэропорту
Изменить размер текста:

Недавно в уфимском аэропорту произошел необычный случай. Житель Башкирии, который собирался лететь на отдых в Турцию, полностью погасил долг по алиментам перед своим ребенком прямо перед вылетом. Все бы ничего, но поражает сумма, которую он с легкостью оплатил прямо на месте – 700 тысяч рублей.

Как рассказал в беседе с «Комсомолкой» замруководителя управления ФССП по Башкирии Рамиль Садыков, мужчину по решению суда ограничили в праве на выезд. Из-за неоплаченного долга ему было запрещено покидать территорию России. В тот день его поставили пред фактом: либо полностью погасить задолженность перед собственным ребенком, либо отдыхать на родине.

- Уклонист, по всей видимости, привык к отдыху за границей, и не собирался менять свой образ жизни. Поэтому и погасил задолженность на месте и в полном объеме, - рассказал Рамиль Садыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-глава Минэкономразвития Башкирии возглавил УГАТУ
В Уфе на несколько дней перекроют улицу Губайдуллина
Житель Башкирии поздней ночью ушел из дома и не вернулся
В Башкирии из-за печки загорелась баня
День болельщика «Салавата Юлаева» собрал 42 тысячи человек
Обвинившая начальников в изнасиловании экс-дознавательница из Уфы вышла на новую работу
Почему приходят платежки с неправильными суммами? БашРТС ответили на вопросы наших читателей
В Башкирии на проселочной дороге погиб тракторист
В Уфе на сутки перекрыли улицу Владивостокскую
На дороге стоял сильный туман: в Башкирии в ДТП на трассе разбился уфимец
Волонтеры рассказали о судьбе пропавшего три месяца назад молодого уфимца
Стало известно, когда в Башкирию придут осенние холода
В Башкирии грабитель, угрожая пистолетом, напал на молодую девушку
Стала известна судьба пропавшей в Башкирии 14-летней девочки
В Башкирии вандалы пытались выкопать мертвеца из могилы
В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве, который завернул жертву в палас и выбросил в лесу
Стало известно, где находилась 20-летняя Диана Манапова из Башкирии, сбежавшая от жениха
В Уфе вновь перенесли судебное заседание по делу об изнасиловании дознавательницы
В ЦИК Башкирии поступило 105 жалоб о нарушениях на выборах
Радий Хабиров заподозрил одного из бывших глав Бирского района в кумовстве
2,5 тысяч человек из 30 стран: Уфа примет бизнес-форум стран ШОС и БРИКС
В Башкирии четыре человека отправились в лес за грибами и потерялись
Башкирия обзаведется коммунальной техникой на 184 млн рублей
Жительница Башкирии зарезала своего мужа
В Уфе активно обсуждают конфликт между водителем «скорой» и автомобилистом
В Башкирии ищут пропавшего три месяца назад Юлая Байбулатова
Глава Госкомторговли Башкирии покинет свою должность
Станислав Черчесов посетит игру «Уфы» и «Зенита»