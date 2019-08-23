Чтобы улететь на отдых, жителю Башкирии пришлось выплатить 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-23T11:35:35+03:00

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Недавно в уфимском аэропорту произошел необычный случай. Житель Башкирии, который собирался лететь на отдых в Турцию, полностью погасил долг по алиментам перед своим ребенком прямо перед вылетом. Все бы ничего, но поражает сумма, которую он с легкостью оплатил прямо на месте – 700 тысяч рублей.

Как рассказал в беседе с «Комсомолкой» замруководителя управления ФССП по Башкирии Рамиль Садыков, мужчину по решению суда ограничили в праве на выезд. Из-за неоплаченного долга ему было запрещено покидать территорию России. В тот день его поставили пред фактом: либо полностью погасить задолженность перед собственным ребенком, либо отдыхать на родине.

- Уклонист, по всей видимости, привык к отдыху за границей, и не собирался менять свой образ жизни. Поэтому и погасил задолженность на месте и в полном объеме, - рассказал Рамиль Садыков.

ИСТОЧНИК KP.RU