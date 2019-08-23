2019-08-23T08:38:54+03:00
Общество

Почему приходят платежки с неправильными суммами? БашРТС ответили на вопросы наших читателей

Офисы компании уже несколько дней осаждает толпа недовольных горожан
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На днях сотни уфимцев получили новые платежки за услуги ЖКХ по горячему водоснабжению и отоплению. Горожане столкнулись с тем, что в квитанциях значатся огромные суммы или неправильно указано количество прописанных в квартире людей. Чтобы разобраться с проблемой, возле офисов БашРТС многие толпятся не один час. В самой компании объясняют, что неразбериха с платежками случилась из-за адаптационного периода после перехода на прямые договоры.

В нашу редакцию поступили сотни звонков с просьбой разобраться в ситуации. «Комсомолка» связалась со специалистом БашРТС Татьяной Валиевой, которая ответила на самые главные вопросы по проблеме и подробно разъяснила ситуацию, почему так произошло, и что с этим делать.

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ВОДУ И ОТОПЛЕНИЕ

С июля 2019 года уфимцы получают объединенный платежный документ, в котором присутствуют несколько поставщиков коммунальных услуг, в том числе поставщик электроэнергии – ЭСКБ. Единую квитанцию создали для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги было проще и удобнее.

Основная причина возросшей суммы за отопление и горячей воды стала несвоевременная передача показаний счетчиков по горячей воде и несоблюдение сроков оплаты. Есть определенный расчетный период, по завершении которого квитанции формируют, печатают и доставляют гражданам. Если до закрытия этого периода БашРТС не получили показания или оплату, то начисления происходят автоматически по среднемесячным показаниям, а в квитанции таким образом образуется «задолженность предыдущих периодов», поскольку оплата просто не успела войти в уже сформированную квитанцию.

Более подробно читайте: https://www.ufa.kp.ru/daily/27019/4081914/

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-глава Минэкономразвития Башкирии возглавил УГАТУ
Чтобы улететь на отдых, жителю Башкирии пришлось выплатить 700 тысяч рублей
В Уфе на несколько дней перекроют улицу Губайдуллина
Житель Башкирии поздней ночью ушел из дома и не вернулся
В Башкирии из-за печки загорелась баня
День болельщика «Салавата Юлаева» собрал 42 тысячи человек
Обвинившая начальников в изнасиловании экс-дознавательница из Уфы вышла на новую работу
В Башкирии на проселочной дороге погиб тракторист
В Уфе на сутки перекрыли улицу Владивостокскую
На дороге стоял сильный туман: в Башкирии в ДТП на трассе разбился уфимец
Волонтеры рассказали о судьбе пропавшего три месяца назад молодого уфимца
Стало известно, когда в Башкирию придут осенние холода
В Башкирии грабитель, угрожая пистолетом, напал на молодую девушку
Стала известна судьба пропавшей в Башкирии 14-летней девочки
В Башкирии вандалы пытались выкопать мертвеца из могилы
В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве, который завернул жертву в палас и выбросил в лесу
Стало известно, где находилась 20-летняя Диана Манапова из Башкирии, сбежавшая от жениха
В Уфе вновь перенесли судебное заседание по делу об изнасиловании дознавательницы
В ЦИК Башкирии поступило 105 жалоб о нарушениях на выборах
Радий Хабиров заподозрил одного из бывших глав Бирского района в кумовстве
2,5 тысяч человек из 30 стран: Уфа примет бизнес-форум стран ШОС и БРИКС
В Башкирии четыре человека отправились в лес за грибами и потерялись
Башкирия обзаведется коммунальной техникой на 184 млн рублей
Жительница Башкирии зарезала своего мужа
В Уфе активно обсуждают конфликт между водителем «скорой» и автомобилистом
В Башкирии ищут пропавшего три месяца назад Юлая Байбулатова
Глава Госкомторговли Башкирии покинет свою должность
Станислав Черчесов посетит игру «Уфы» и «Зенита»