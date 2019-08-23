Почему приходят платежки с неправильными суммами? БашРТС ответили на вопросы наших читателей

СЕГОДНЯ 08:38 2019-08-23T08:38:54+03:00

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На днях сотни уфимцев получили новые платежки за услуги ЖКХ по горячему водоснабжению и отоплению. Горожане столкнулись с тем, что в квитанциях значатся огромные суммы или неправильно указано количество прописанных в квартире людей. Чтобы разобраться с проблемой, возле офисов БашРТС многие толпятся не один час. В самой компании объясняют, что неразбериха с платежками случилась из-за адаптационного периода после перехода на прямые договоры.

В нашу редакцию поступили сотни звонков с просьбой разобраться в ситуации. «Комсомолка» связалась со специалистом БашРТС Татьяной Валиевой, которая ответила на самые главные вопросы по проблеме и подробно разъяснила ситуацию, почему так произошло, и что с этим делать.

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ВОДУ И ОТОПЛЕНИЕ

С июля 2019 года уфимцы получают объединенный платежный документ, в котором присутствуют несколько поставщиков коммунальных услуг, в том числе поставщик электроэнергии – ЭСКБ. Единую квитанцию создали для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги было проще и удобнее.

Основная причина возросшей суммы за отопление и горячей воды стала несвоевременная передача показаний счетчиков по горячей воде и несоблюдение сроков оплаты. Есть определенный расчетный период, по завершении которого квитанции формируют, печатают и доставляют гражданам. Если до закрытия этого периода БашРТС не получили показания или оплату, то начисления происходят автоматически по среднемесячным показаниям, а в квитанции таким образом образуется «задолженность предыдущих периодов», поскольку оплата просто не успела войти в уже сформированную квитанцию.

Более подробно читайте: https://www.ufa.kp.ru/daily/27019/4081914/

ИСТОЧНИК KP.RU