В Башкирии на проселочной дороге погиб тракторист
Машина повалилась на бок
фото: ГИБДД РБ
Изменить размер текста:
В региональной госавтоинспекции сообщили о смертельном ДТП. Накануне днем в Альшеевском районе погиб тракторист.
По информации дорожных полицейских, инцидент произошел на первом километре дороги Старо-Васильевка-Нижнее Аврюзово. Во время движения на бок опрокинулся трактор Т-25. За рулем спецмашины находился 44-летний местный житель. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
– За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 28 нетрезвых водителей, – сообщили в республиканской госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU