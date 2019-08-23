В Башкирии на проселочной дороге погиб тракторист

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-23T08:37:59+03:00

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В региональной госавтоинспекции сообщили о смертельном ДТП. Накануне днем в Альшеевском районе погиб тракторист.

По информации дорожных полицейских, инцидент произошел на первом километре дороги Старо-Васильевка-Нижнее Аврюзово. Во время движения на бок опрокинулся трактор Т-25. За рулем спецмашины находился 44-летний местный житель. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

– За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 28 нетрезвых водителей, – сообщили в республиканской госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU