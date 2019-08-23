На дороге стоял сильный туман: в Башкирии в ДТП на трассе разбился уфимец

СЕГОДНЯ 07:37 2019-08-23T07:37:01+03:00

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Вчера утром, 22 августа, в Чишминском районе республики произошло смертельное ДТП. На 33-м километре автодороги Уфа-Чишмы «Рено Логан» неожиданно потерял управление, вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Подоспевшие очевидцы вызвали спасателей и медиков, но от полученных травм водитель иномарки, 47-летний уфимец, скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Отмечается, что в то утро на дороге стоял сильный туман, видимость была значительно снижена, что и могло спровоцировать ДТП.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых два человека погибли и пять получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госаавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU