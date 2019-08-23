2019-08-23T07:52:12+03:00
Общество

Волонтеры рассказали о судьбе пропавшего три месяца назад молодого уфимца

28-летний Дмитрий Мохов наконец-то вернулся домой
Яна БАЗЕКИНА
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Где пропадал Дмитрий - пока остается только догадыватьсяГде пропадал Дмитрий - пока остается только догадываться
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Радостные новости пришли от волонтеров, которые помогали с поисками пропавшего 28-летнего уфимца. Спустя почти три месяца Дмитрий Мохов наконец-то вернулся домой. Поисковики отмечают, что родные вышли на связь с молодым мужчиной самостоятельно, и где он пропадал все это долгое время, пока рассказывать не стали.

Напомним, что Дмитрий Мохов пропал еще 25 мая – в последний раз он позвонил вечером родной сестре и рассказал, что едет на работу в ресторан. Когда стало ясно, что парень бесследно исчез, родные написали заявление в полицию и подключили к поискам волонтеров.Также сестра отмечала, что ранее Дмитрий уже пропадал на несколько дней, потому что его "заставляли отработать долг".

ИСТОЧНИК KP.RU

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