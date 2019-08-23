В Башкирии грабитель, угрожая пистолетом, напал на молодую девушку

СЕГОДНЯ 07:04 2019-08-23T07:04:49+03:00

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На днях в отделение полиции позвонила перепуганная молодая девушка и, обливаясь слезами, рассказала, что ее ограбили. Как оказалось 19-летняя жительница Туймазинского района работает продавщицей в цветочном магазине. Вечером 21 августа в магазин зашел мужчина, с виду обычный покупатель. Неожиданно мужчина потребовал немедленно отдать ему все деньги из кассы: руку он прятал под одеждой, словно собираясь вытащить пистолет. До смерти перепуганная девушка отдала грабителю последнюю тысячу из кассы, после чего тот поспешил скрыться.

Вскоре сотрудники полиции вычислили личность нападавшего и задержали его. подозреваемым оказался 38-летний неработающий местный житель, который уже признался в содеянном.

- По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении предполагаемого злоумышленника, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU