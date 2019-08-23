Стала известна судьба пропавшей в Башкирии 14-летней девочки
Подростка разыскивала полиция с 17 августа
Фото: ориентировка с сайта МВД по РБ
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В Башкирии родственники 14-летней девочки из Белебеевского района могут выдохнуть спокойно: их кровинушка вернулась домой живая и невредимая. Напомним, что подростка разыскивали с 17 августа, когда она ушла из дома и перестала выходить на связь. Перепуганные родные сначала искали девочку своими силами, а потом обратились за помощью в полицию.
И вот спустя шесть дней поисков девочка сама вернулась домой. Где именно все это время скрывалась школьница и почему не удосужилась предупредить родителей – пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU