Стала известна судьба пропавшей в Башкирии 14-летней девочки

СЕГОДНЯ 06:47 2019-08-23T06:47:37+03:00

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В Башкирии родственники 14-летней девочки из Белебеевского района могут выдохнуть спокойно: их кровинушка вернулась домой живая и невредимая. Напомним, что подростка разыскивали с 17 августа, когда она ушла из дома и перестала выходить на связь. Перепуганные родные сначала искали девочку своими силами, а потом обратились за помощью в полицию.

И вот спустя шесть дней поисков девочка сама вернулась домой. Где именно все это время скрывалась школьница и почему не удосужилась предупредить родителей – пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU