В Башкирии вандалы пытались выкопать мертвеца из могилы
Вопиющий инцидент произошел на кладбище под Уфой
Сейчас нарушителей разыскивает полицияФото: Максим ШЕВЧЕНКО
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На кладбище в Уфимском районе неизвестные вандалы раскопали могилу 60-летнего местного жителя, умершего еще десять лет назад. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», первым разворошенную могилу обнаружил сотрудник кладбища и немедленно сообщил в полицию. По некоторым данным, нарушителями спокойствия усопшего стали его родственники, которые что-то искали в могиле.
Впрочем, до самого тела копатели не добрались, видимо, спугнутые сторожем. На поврежденной могиле сейчас работает следственно-оперативная группа. Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU