В Башкирии вандалы пытались выкопать мертвеца из могилы

СЕГОДНЯ 06:23 2019-08-23T06:23:41+03:00

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На кладбище в Уфимском районе неизвестные вандалы раскопали могилу 60-летнего местного жителя, умершего еще десять лет назад. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», первым разворошенную могилу обнаружил сотрудник кладбища и немедленно сообщил в полицию. По некоторым данным, нарушителями спокойствия усопшего стали его родственники, которые что-то искали в могиле.

Впрочем, до самого тела копатели не добрались, видимо, спугнутые сторожем. На поврежденной могиле сейчас работает следственно-оперативная группа. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU