В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве, который завернул жертву в палас и выбросил в лесу

СЕГОДНЯ 20:01 2019-08-22T20:01:15+03:00

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В минувший понедельник, 19 августа, жители Стерлитамакского района обнаружили в лесу жуткую находку. Неподалеку от дороги ДОЛ «Салют»-Заливной очевидцы нашли палас, в который был завернут труп мужчины. Несчастный был завернут в простыни, его руки и ноги были связаны. Как сообщал собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, неизвестный мужчина был раздет, на теле были признаки насильственной смерти. Позже выяснилось, что покойному было 33 года, он уроженец Куюргазинского района Башкирии.

Сегодня стало известно, что полицейские нашли и задержали подозреваемого в убийстве. Стражи порядка вышли на след 46-летнегожителя Стерлитамака. Его подозревают в убийстве знакомого, следком по Башкирии возбудил уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, 17 августа потерпевший находился в гостях у подозреваемого в частном доме в Стерлитамаке. Мужчины распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. Предположительно, потерпевший стал предъявлять претензии хозяину дома за то, что тот не так давно избил его. Тогда подозреваемый ударил своего гостя несколько раз в грудь черенком от лопаты, после чего нанес ему два удара ножом в грудь, а затем лег спать, сообщает следком по Башкирии.

Проснувшись утром подозреваемый, обнаружил бездыханное тело собутыльника и решил избавиться от него. Он завернул его в простыню и ковер, положил в багажник машины и отвез в лес. Там он бросил убитого подальше от дороги и уехал.

В ходе допроса подозреваемый сознался в содеянном. Сейчас с ним работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU