В Уфе вновь перенесли судебное заседание по делу об изнасиловании дознавательницы

СЕГОДНЯ 18:15 2019-08-22T18:15:51+03:00

Об этом попросила адвокат потерпевшей

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Сегодня, 22 августа, в Кировском районном суде Уфы состоялось очередное заседание по делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы полиции. Напомним, этим летом громкое дело дошло до суда – на скамье подсудимых оказались трое бывших высокопоставленных офицеров МВД по Башкирии. Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева обвиняют в изнасиловании молодой коллеги.

Сегодняшнее заседание завершилось после того, как адвокат девушки ходатайствовала о его переносе – потерпевшей, якобы, вновь стало плохо.

Также защитница Гузель С. (имя изменено – Прим. ред.) Ирина Валиева заявила журналистам, что ее подзащитная устроилась на новую работу. В какой сфере теперь трудится девушка она раскрывать категорически отказалась.

Ранее стало известно, что потерпевшая заявила о намерении взыскать через суд с обвиняемых 100 млн рублей морального ущерба. Гражданский иск будет предъявлен в том случае, если всех троих обвиняемых признают виновными.

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ИСТОЧНИК KP.RU