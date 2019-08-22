Радий Хабиров заподозрил одного из бывших глав Бирского района в кумовстве

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-22T16:16:34+03:00

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Радий Хабиров на своей странице в соцсети поднял тему проблемной переправы в Бирске. Он сообщил, что местные жители уже несколько месяцев жалуются ему на платный проезд через понтонный мост. Им распоряжаются "частники", которые взимают с людей 140 рублей за переправу в обе стороны.

По словам Хабирова, прежнее руководство муниципалитета сдало мост коммерсантам по подозрительно низкой цене. Бюджет при этом получал «сущие копейки».

– Далее возникает другой вопрос – почему фирма, взявшая объект в аренду, имеет прямое отношение к близким родственникам одного из бывших глав Бирского района? – написал руководитель региона. О каком именно главе района идет речь, Хабиров не уточнил.

Он также добавил, что законность восстановят «соответствующие структуры». В конце своего поста врио главы Башкирии попросил коллег отличать добропорядочных инвесторов от тех, кто паразитирует на людях через близость к власти.

ИСТОЧНИК KP.RU