2,5 тысяч человек из 30 стран: Уфа примет бизнес-форум стран ШОС и БРИКС

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-22T18:04:38+03:00

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В Уфе 26-27 сентября состоится пятый форум малого и среднего бизнеса ШОС и БРИКС. Накануне в Москве прошло заседание программного комитета, на котором обсудили предстоящее мероприятие.

В столицу Башкирии приедут около 2,5 тысячи человек из 30 стран мира, среди них бизнесмены, представители власти и институтов развития. 500 гостей приедут из-за рубежа.

– Республика успеет серьезно подготовиться к этому мероприятию. Месяца вполне достаточно, – отметил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

В программу форума будут включены 18 деловых мероприятий. На обсуждение будут вынесены вопросы малого и среднего бизнеса, семейного предпринимательства, а также логистические и инфраструктурные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU