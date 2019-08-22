В Башкирии четыре человека отправились в лес за грибами и потерялись

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-22T15:04:29+03:00

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В Белорецком районе Башкирии за один вечер в лесу потерялись сразу четыре человека. Они отправились за грибами и не нашли обратную дорогу. Об этом рассказали Госкомитете по ЧС.

Вечером 21 августа на пульт диспетчера аварийно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в лесу заблудились 52-летний мужчина и 49-летняя женщина. Сотрудники ведомства сразу же выехали на поисково-спасательные работы. Операция не отняла много времени – грибники смогли скинуть свои координаты, по которым их удалось найти.

По возвращении на службу спасателям поступил второй клич о помощи. На этот раз в лесном массиве заплутали 58-летний мужчина и 26-летняя женщина. Сотрудники аварийной службы искали пару всю ночь, однако на этот раз заблудившиеся вернулась домой самостоятельно.

В ведомстве рассказали о некоторых правилах безопасности во время похода в лес: обязательно нужно сообщить близким о своем маршруте и времени возвращения; отказаться от посещения незнакомых мест, зарядить телефон, взять с собой нож, компас, спички, фонарь и свисток, а также запас еды, питья и необходимые лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU