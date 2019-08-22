2019-08-22T14:14:43+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии зарезала своего мужа

Женщина пыталась скрыть следы преступления
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Изначально обвиняемая во всем призналась, но впоследствии отказалась от своих показанийИзначально обвиняемая во всем призналась, но впоследствии отказалась от своих показаний
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В Башкирии суд признал виновной 60-летнюю жительницу Буздякского района, которая обвинялась в убийстве своего мужа. Об этом сообщает следком Башкирии.

Преступления произошло в феврале 2018 года. Женщина поссорилась с мужем после распития алкоголя. Она предъявляла супругу претензии по поводу того, что он тратит много денег на спиртное. Мужчина вспылил и ударил её, после чего ушел из дома. Через некоторое время он вернулся, и ссора продолжилась. Во время выяснения отношений обвиняемая взяла кухонный нож и дважды ударила потерпевшего в спину. От полученных ранений он скончался. Женщина попыталась скрыть следы преступления. Полиции она заявила, что нашла супруга мертвым.

Правоохранители во время осмотра места происшествия обнаружили замытые следы крови и орудие убийства. На одежде обвиняемой также имелись следы багрового цвета. Под давлением доказательств осужденная во всем призналась, однако потом заявила о своей невиновности и ходатайствовала о рассмотрении дела присяжными. Тем не менее это ей никак не помогла.

Присяжные единогласно пришли к выводу о виновности подсудимой. Её приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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