В Уфе активно обсуждают конфликт между водителем «скорой» и автомобилистом

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-22T13:42:16+03:00

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В Уфе 20 августа напротив дома по адресу Проспект Октября, 65 разразился скандал между водителем скорой помощи, которые приехал на вызов, и автомобилистом. Последний упрекал экипаж спецмашины в том, что он закрыл проезд во двор и не собирается отъезжать. Параллельно другой мужчина, который занял сторону возмущенного, снимал конфликт на камеру телефона. Позже запись оказалась в популярном сообществе в соцсети. Разумеется, автор описал ссору со своей точки зрения.

– Водитель скорой помощи загородил проезд по двору, хотя рядом много было свободного места. Тем самым создал затор во дворе. На вежливую просьбу подвинуть автомобиль, получили жёсткий отказ сопровождающими криками, – написал в публикации Данат Б.

Уфимец также добавил, что водители «скорых» часто жалуются, что их не пропускают, хотя сами этим грешат. Подписчики сообщества восприняли недовольство мужчины неоднозначно. Многие отметили, что проще было выехать с другой стороны, чем терять время на выяснение отношений. Впрочем, некоторые высказались в поддержку автора ролика. В общей сложности пост собрал около трехсот комментариев с самыми различными мнениями. Однако после того как в публикации отметился сам водитель машины экстренной помощи, ситуация полностью прояснилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/727449" frameborder="0"></iframe> В Уфе автомобилист обвинил водителя скорой в том, что тот перегородил выезд.Владислав КАЗАНЦЕВ

Станислав Г. (так зовут водителя «скорой») рассказал, что пока на него «наезжали» местные жители, в салоне машины оказывали помощь женщине, которая получила сильнейший шок. Она сломала лодыжку левой ноги, и у неё начались судороги.

– В момент, когда автор подошёл ко мне с претензией, что я перекрыл проезд, врач делал уколы чтобы обезболить, и потом накладывал шину на сломанную лодыжку, – прокомментировал ситуацию Станислав. – Я ему по-человечески сказал: «Оказывают помощь человеку». А он мне говорит: "Отъедь, я проеду, мне надо туда".

В конце своего комментария мужчина обратился к автору видео и всем, кто обвинил в конфликте «скорую».

– Дай бог, чтобы с вашими родными не произошло такого, как с той женщиной и никогда не встречались такие умники типа вас, если все-таки мы понадобимся вам, – заключил водитель машины экстренной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU