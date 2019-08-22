В Башкирии ищут пропавшего три месяца назад Юлая Байбулатова

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-22T12:50:27+03:00

Волонтеры полагают, что мужчина может находиться за пределами своего района

53-летний мужчина не дает о себе знать с 22 мая

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В Башкирии разыскивают 53-летнего жителя села Татлыбаево Баймакского района Юлая Байбулатова. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 22 мая. К поискам пропавшего подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они полагают, что Юлай может находиться за пределами своего района. Активисты нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы: рост – 175 см, среднее телосложение, седые волосы, карие глаза, усы и борода.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU