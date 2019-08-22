Станислав Черчесов посетит игру «Уфы» и «Зенита»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетит матч «Уфы» и «Зенита». Об этом сообщили в пресс-службе «горожан».
Встреча в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги состоится 24 августа на стадионе «Нефтяник». Вероятно, тренер национальной сборной заинтересовался игроками «Уфы». После победы над «Ростовом» два футболиста столичной команды – защитник Александр Пуцко и Сильвестр Игбун – попали в символическую сборную тура
Грядущая игра примечательна еще и тем, что клуб из Санкт-Петербурга выйдет на поле без главного тренера Сергея Семака. Он получил дисквалификацию на один матч за оскорбление судей после встречи против грозненского «Ахмата».
ИСТОЧНИК KP.RU