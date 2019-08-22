2019-08-22T11:50:56+03:00
Спорт

Станислав Черчесов посетит игру «Уфы» и «Зенита»

Матч состоится 24 августа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба ФК "Уфа"фото: пресс-служба ФК "Уфа"
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетит матч «Уфы» и «Зенита». Об этом сообщили в пресс-службе «горожан».

Встреча в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги состоится 24 августа на стадионе «Нефтяник». Вероятно, тренер национальной сборной заинтересовался игроками «Уфы». После победы над «Ростовом» два футболиста столичной команды – защитник Александр Пуцко и Сильвестр Игбун – попали в символическую сборную тура

Грядущая игра примечательна еще и тем, что клуб из Санкт-Петербурга выйдет на поле без главного тренера Сергея Семака. Он получил дисквалификацию на один матч за оскорбление судей после встречи против грозненского «Ахмата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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