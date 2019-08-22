Власти Башкирии потратят на покупку дорожной техники 500 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-22T11:21:39+03:00

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На покупку дорожной техники в Башкирии потратят 500 млн рублей. Соответствующий указ был подписан 19 августа Радием Хабировым и размещен на портале правовой информации.

Полмиллиарда будут выделены из республиканского Дорожного фонда. Деньги на приобретение техники направят в уставной капитал акционерного общества «Башкиравтодор». Контроль за исполнением указа будет осуществлять правительство Башкирии.

Из документа следует, что дополнительные средства нужны для приведения в нормативное состояние региональных и межмуниципальных дорог общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU